Hollanda'nın Türkiye'den Aldığı Kuru İncirde Büyük Risk

Gıda güvenliği dünyanın en önemli sorunları arasında yer alırken, dünya ülkeleri bu konuya ilişkin pek çok önem alıyor. Avrupa Komisyonu da vatandaşlarının güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’nde (RASFF) sık sık bilgilendirmede bulunuyor.

Son olarak Hollanda’nın Türkiye’den aldığı kurutulmuş organik doğal kuru incirde okratoksin tespit edildiği bildirildi.

Durum sınır kontrollerinde ortaya çıkarken, sınır reddiye bildirimi yayımlandı. Açıklamada, söz konusu kuru incirlerde risk potansiyeli olduğu belirtildi.

Ürünler için yeniden gönderim veya imha kararı verildi.

OKRATOKSİN NEDİR?

Okratoksin A, Aspergillus ve Penicillium cinsi küfler tarafından üretilen zehirli bir bileşiktir. Gıdalarda sıkça karşılaşılan bu toksin, özellikle tahıllar, kuru meyveler, kahve, üzüm ürünleri (şarap ve üzüm suyu), kakao, baharatlar ile bu ürünleri tüketen hayvanlardan elde edilen süt ve et ürünlerinde bulunabilir. Serin ve nemli olmayan ortamlarda uygun şekilde saklanmayan gıdalarda okratoksin gelişimi daha kolay olur.

BÖBREK HASARINA YOL AÇABİLİYOR

İnsan sağlığı açısından ciddi riskler taşıyan okratoksin A, özellikle böbrekler üzerinde toksik etkiye sahiptir ve uzun süreli maruziyet, kronik böbrek hasarına yol açabilir. Ayrıca, bağışıklık sistemini zayıflatabilir, karaciğer üzerinde zararlı etkiler gösterebilir ve potansiyel olarak kansere neden olabileceği düşünülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından "insanlar için muhtemel kanserojen" olarak sınıflandırılmıştır. Okratoksin A'dan korunmak için gıdaların doğru koşullarda saklanması, küflenmiş ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi ve güvenilir kaynaklardan alışveriş yapılması önem taşır.