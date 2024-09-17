Sinop'ta Denizde Bulunan Cesedin Kimliği Belli Oldu

Sinop'un Akliman mevkisinde 28 Ağustos'ta bulunan erkek cesedinin, 11 Ağustos'ta Kastamonu'nun Cide ilçesinde batan "Maviş" isimli teknenin kaptanı Öztürk Kürelioğlu'na ait olduğu belirlendi. Kürelioğlu'nun cenazesi 19 Eylül'de Kastamonu'da toprağa verilecek.

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Sinop'ta Denizde Bulunan Cesedin Kimliği Belli Oldu

Sinop'ta 28 Ağustos'ta Akliman Feneri mevkisinde denizde bulunan erkek cesedinin, Kastamonu'nun Cide ilçesinde 11 Ağustos günü “Maviş” isimli fiber teknenin batması sonucu kaybolan kaptan Öztürk Kürelioğlu'na ait olduğu belirlendi.

11 Ağustos Pazar günü Cide ilçesinde, kaptan Öztürk Kürelioğlu, Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral, Ayşenur Gürcan, Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan'ın bulunduğu 5 metrelik “Maviş” isimli fiber tekne, Gideros Koyu'nun yaklaşık 2 mil açığında su alarak battı. Teknede bulunan Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral ve Ayşenur Gürcan, sesleri duyan balıkçılar tarafından kurtarıldı. Aynı teknede bulunan kaptan Öztürk Kürelioğlu, Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan kayboldu. Olayın 5'inci gününde Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Bartın, Sinop ve Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin çalışmaları sonucunda dalgıçlar tarafından Gideros Koyu'nun 200 metre açığında, denizin dibinde Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan'ın cansız bedeni ile batan tekneye ulaşıldı.

28 Ağustos'ta Sinop'un Akliman mevkisinde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi. Otopsi yapılan erkek cesedinin Kastamonu'nun Cide ilçesinde batan Maviş isimli fiber teknenin kaptanı Öztürk Kürelioğlu'na ait olduğu tespit edildi. Kürelioğlu'nun cenazesinin, 19 Eylül Perşembe günü Kastamonu il merkezindeki Kuzeykent Merkez Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Sinop'ta Denizde Bulunan Cesedin Kimliği Belli Oldu - Resim : 1

Kaynak: İHA

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