Narin'in Yengesi Tutuklandı

Diyarbakır'da kayıp olarak aranmasının 19'uncu gününde cansız halde bulunan Narin'in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, Narin'in yengesi Hediye Güran tutuklandı.

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Narin'in Yengesi Tutuklandı

Diyarbakır'da kayıp olarak aranmasının 19'uncu gününde cansız halde bulunan Narin'in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, Narin'in yengesi Hediye Güran, 'cinayete iştirak' suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen yenge tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sürdürülen soruşturma kapsamında “Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan Narin’in amcası Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran cuma günü gözaltına alınmıştı.

Hediye Güran'ın Narin'in kaybolduğu saatlerde kısa aralıklarla minik kızın evine iki kez gittiği tespit edilmişti. Cinayetin işlendiğinin düşünüldüğü saatlerde gerçekleşen ziyaretin cinayetin düğümünü çözmesi bekleniyor.

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