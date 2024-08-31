Sınır Kapısında Durduruldu! Otomobilin İçinden 42 Cins Hayvan Ele Geçirildi! Aralarında Kanguru ve Geyik Bile Var

Edirne ve Yunanistan arasındaki Pazarkule Sınır Kapısı’ndan yurda giriş yapan bir otomobilde yapılan aramada kanguru, alpaka, geyik ve 42 cins hayvan ele geçirildi. Otomobil sürücü gözaltına alınırken hayvanlar İstanbul Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Sınır Kapısında Durduruldu! Otomobilin İçinden 42 Cins Hayvan Ele Geçirildi! Aralarında Kanguru ve Geyik Bile Var

Yunanistan’ın Kastanies Sınır Kapısı’ndan Pazarkule Sınır Kapısı’na giriş yapan Yüksel D.’nin kullandığı KON 9982 Yunanistan plakalı otomobil, şüphe üzerine kontrol edildi.

Sınır Kapısında Durduruldu! Otomobilin İçinden 42 Cins Hayvan Ele Geçirildi! Aralarında Kanguru ve Geyik Bile Var - Resim : 1

Aracın koltuk ve bagajına konulan 23 uçan sincap, 3 alpaka, 3 kanguru, 12 papağan, 1 geyik olmak üzere 42 cins hayvan ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Yüksel D., gözaltına alındı.

Sınır Kapısında Durduruldu! Otomobilin İçinden 42 Cins Hayvan Ele Geçirildi! Aralarında Kanguru ve Geyik Bile Var - Resim : 2

El konulan hayvanlar İstanbul Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Sınır Kapısında Durduruldu! Otomobilin İçinden 42 Cins Hayvan Ele Geçirildi! Aralarında Kanguru ve Geyik Bile Var - Resim : 3

Kaynak: İHA

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