Sinem'in İsyanını Duydular! Bıçaklayıp, Tahliye Edilen Eski Eş Yeniden Yakalandı

Ankara’da boşandığı Sinem T.’yi bıçakla yaralaması sonucu kasten öldürmeye teşebbüsten yargılanan Sinan Özçelik isimli erkeğin 9 ay sonra tahliye edilmesine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan itiraz geldi. Sinan Özçelik, itiraz sonrası yeniden gözaltına alındı.

Eski eşinin kendisine zarar vermesinden korkan Sinem T. Koruma talebinde bulunmuş ancak bu talebi de reddedilmişti. Sinem T., devlet yetkililerine seslendiği açıklamasında, "Devletime sığınıyorum. Bana 'Tahliye olduktan sonra size bir şey mi yaptı' diyorlar. Bana illa tekrar zarar mı vermesi gerekiyor Öldükten sonra değil, hayattayken benim yanımda olsunlar" diyerek isyan etmişti.

Sinem T. açıklamasında, "Karşı tarafın avukatı bana şahsın bıçağın sapıyla vurduğunu, bunun öldürmek değil; yaralamak olduğunu, öldürmek istese zaten öldürebileceği şeklinde bir savunma yaptı. Soruşturma aşamasında kızıma yalan ifade verdirmiş babası. Kızım bunu mahkemede söyledi, dikkate almadılar. 'Beni öldürmesi için mi tahliye ediyorsunuz' diye bağırdım. Bana 'İtiraz edersiniz' dediler.

Şimdi yine dışarıda. Devletime sığınıyorum. Bana 'Tahliye olduktan sonra size bir şey mi yaptı' diyorlar. Bana illa tekrar zarar mı vermesi gerekiyor? Hala şahsın ailesi tarafından tehditler alıyorum. Öldükten sonra değil; yaşarken, hayattayken benim yanımda olsunlar” demişti.

SİNEM T.’NİN İSYANI KARŞILIK BULDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 25 Ekim 2023'te sanık Sinan Özçelik hakkında eski eşi Sinem Türk'ü hayat fonksiyonlarını etkileyecek şekilde bıçakla yaraladığı gerekçesiyle kasten öldürmeye teşebbüs, hakaret ve tehdit suçlarından Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Tutuklu yargılanan Özçelik'in 12 Temmuz'daki üçüncü duruşmada tahliye edildiği, başsavcılığın Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesine yapılan itiraz sonucunda, yeniden gözaltına alındığı belirtildi.