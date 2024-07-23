Marmara ve Ege İçin Kritik Deprem Uyarısı: 'Basınç biriken bölgelere dikkat'

Geçtiğimiz hafta Türkiye’de endişe verici depremler meydana geldi. Tekirdağ açıklarında meydana gelen 4.4’lük deprem sonrası Çanakkale Ezine’de 4.9’luk bir deprem meydana gelmişti. Marmara ve Ege’de hissedilen bu depremler sonrası “Büyük bir depremin ayak sesleri mi?” sözleri kafaları kurcalamıştı.

Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, yaşanan yer hareketlilikleri hakkında açıklamada bulundu. Melih Baki, sosyal medyada her yazılan açıklamaya itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Baki, “Hatay ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 deprem ile Hatay rahatladı. 4,5 büyüklüğünün altındaki depremler sorun yaşatmaz. Asıl sıkıntı şu anda 2. hareket eden Kahramanmaraş, Malatya, Bingöl ve Van'a kadar uzanan Doğu Anadolu Fayı'nın uzantısı. Oradaki hareket eden 2. blok yerine oturuncaya kadar artçılar devam edecek. Ortalama 6,3 ve 6,5 arasında yaşanacak deprem ile o bölge rahatlayacak” sözlerini sarf etti.

'DEPREM ÖNCESİ ÖNLEMLER KONUŞMALI'

Kıbrıs, Ege ve Marmara bölgelerinin izlenmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunan Baki, “Şu anda asıl sıkıntı Kıbrıs, Ege ve Marmara bölgeleri. Basınç ve birikim oraya yöneldi. Sıkıntılı süreç orada başladı. Orada hareketlenme başladı ve iyi izlenmesi gerekiyor. Televizyonlara çıkıp halkı bilgilendiren hocalarımız lütfen sokaktaki vatandaş gibi konuşmasınlar. Birinci dereceden deprem coğrafyasındayız. Tarih boyunca bu coğrafya binlerce deprem geçirdi. Hep aynı yıkım var. 70-80 yıldan bu yana deprem öncesi önlemleri hiç alamadık. Konuşan hocalarımız, 'deprem olabilir' dememeli. Eksikliğimiz olan deprem öncesi önlemleri konuşmalı. Bütün dünya önlemini nasıl almış o yönetmelikleri anlatmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Baki, dayanıklı binaların yapılmadığını ve bu sebeple depremlerde sorunlar yaşadığımızı belirterek şunları söyledi:

“Meksika 7,4 ile yerle bir oldu ama önlem aldılar 8,1 ile büyük bir sorun yaşamadılar. Geçtiğimiz günlerde Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi ama onlar da hiç sorun yaşamadı. Bizler ise hep aynı acıları yaşıyoruz. Tek konuşmamız gereken deprem öncesi önlemler. Binayı yıkan depremin dinamik kuvvetleridir. Bunları yerinde ölçüp hesaplarsak ve zemin etüdünden bina yapımına kadar yapan yetkili kişilere yasal sorumluluk getirilirse bu sorun kökünden çözülecek.”