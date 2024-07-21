Bıçaklayan Eski Eşe 9 Ayda Tahliye, Korunma Talebine Ret

Ankara'da, ayrıldığı Sinem T.'yi bıçaklayarak ağır yaralayan Sinan Özçelik isimli erkek, sadece 9 ay sonra üçüncü duruşmada tahliye edildi. Eski eşinin kendisine yine zarar vermesinden korkan Sinem T. korunma talebinde bulundu. Korunma talebi reddedilen kadın, "Devletime sığınıyorum. Bana 'Tahliye olduktan sonra size bir şey mi yaptı' diyorlar. Bana illa tekrar zarar mı vermesi gerekiyor Öldükten sonra değil, hayattayken benim yanımda olsunlar" sözleriyle isyan etti.

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Bıçaklayan Eski Eşe 9 Ayda Tahliye, Korunma Talebine Ret

Ankara'da geçen yıl meydana gelen olayda, Sinem T. isimli kadın ayrıldığı Sinan Özçelik'in bıçaklı saldırısına uğradı. 7 yerinden bıçaklanan kadın ağır yaralandı, 10 gün yoğun bakımda yaşam savaşı verdi.

Tutuklanan Sinan Özçelik hakkında Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından müebbet ve farklı sürelerde hapis talebiyle dava açıldı. Sinem T., çocuklarını teslim almaya giderken eski eşinin kendisine bir şey yapacağı endişesiyle cebine koyduğu cep telefonuyla aldığı ses kaydını da dava dosyasına delil olarak sundu.

Bıçaklayan Eski Eşe 9 Ayda Tahliye, Korunma Talebine Ret - Resim : 1

Ses kaydında tartışma ve bıçaklama sırasında Sinem T. ile kızının çığlıkları yer aldı. Ses kaydının bilirkişi tarafından çözümü de dosyaya girdi.

'BENİ ÖLDÜRMESİ İÇİN Mİ TAHLİYE EDİYORSUNUZ?'

12 Temmuz'da görülen 3'üncü duruşmada sanık Özçelik, tutuklu kaldığı 9 aylık süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Sinem T., avukatı aracılığıyla tahliye kararına itiraz etti. Eski eşinin tekrar kendisine zarar vermesinden korkan Sinem T., polise başvurarak koruma talebinde bulundu.

Bıçaklayan Eski Eşe 9 Ayda Tahliye, Korunma Talebine Ret - Resim : 2

Talebinin kabul edilmediğini söyleyen Sinem T., "Hakim, beni öldürmeye teşebbüsten yargılanan şahsı tahliye etti. Mahkemede bana çok söz hakkı verilmedi" diyerek şunları söyledi:

"Karşı tarafın avukatı bana şahsın bıçağın sapıyla vurduğunu, bunun öldürmek değil; yaralamak olduğunu, öldürmek istese zaten öldürebileceği şeklinde bir savunma yaptı. Soruşturma aşamasında kızıma yalan ifade verdirmiş babası. Kızım bunu mahkemede söyledi, dikkate almadılar. 'Beni öldürmesi için mi tahliye ediyorsunuz' diye bağırdım. Bana 'İtiraz edersiniz' dediler.

Bıçaklayan Eski Eşe 9 Ayda Tahliye, Korunma Talebine Ret - Resim : 3

'ÖLDÜKTEN SONRA DEĞİL YAŞARKEN YANIMDA OLSUNLAR'

Şimdi yine dışarıda. Devletime sığınıyorum. Bana 'Tahliye olduktan sonra size bir şey mi yaptı' diyorlar. Bana illa tekrar zarar mı vermesi gerekiyor? Hala şahsın ailesi tarafından tehditler alıyorum. Öldükten sonra değil; yaşarken, hayattayken benim yanımda olsunlar."

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Kaynak: DHA

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