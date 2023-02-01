Sinan Ateş'in yas dönemi bitiyor: 'Sözler tutulmazsa yurdun her köşesinden bizi bekleyen dostlarımız konuşmaya başlayacaklar'

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in, Ankara’da öldürülmesinin üzerinden bir ay geçti. Ateş’in ailesi, yas sürecine vurgu yaparak resmi makamların atacakları adımları takip edeceklerini duyurmuşlardı.

Ateş’in öldürülmesinin üzerinden 40 gün geçmek üzere… Ateş ailesinin vurgu yaptığı “kırkının çıkmasına” az bir süre kaldı.

T24 yazarı Candan Yıldız, Ateş ailesinin atabileceği adımları ve dayısı Halil İbrahim Bozkurt’un sözlerini aktardı.

“EĞER SÖZLER TUTULMAZSA YURDUN HER KÖŞESİNDEN BİZİ BEKLEYEN DOSTLARIMIZ KONUŞMAYA BAŞLAYACAKLAR”

Bozkurt’un uzun yıllar boyunca MHP’de görev aldığını ve cinayetten sonra partiden istifa ettiğini aktaran Candan Yıldız, “Bozkurt AKP'den kendilerine cinayetin aydınlatılması konusunda sözler verildiğini söyledi” ifadelerini kullandı.

Yıldız, yazısını şöyle sürdürdü:

“Ateş’in kırkının çıkmasını beklediklerini ifade eden Halil İbrahim Bozkurt ‘Sabırla bekliyoruz. Verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz. Biz de sözümüzü tutarak Sinan'ın kırkının çıkmasını bekliyoruz. Eğer sözler tutulmazsa yurdun her köşesinden bizi bekleyen dostlarımız konuşmaya başlayacaklar. Herkes bildiğini söyleyecek. Aile olarak kenarda oturacak halde değiliz’ dedi.”

BÜYÜK BİR MEVLİT DÜZENLENECEK

Sinan Ateş 30 Aralık'ta Ankara'da silahlı suikast sonucu öldürülmüştü. Şubatın ikinci haftası kırkı doluyor Sinan Ateş'in. Candan Yıldız’ın aktardığına göre; Ateş ailesi, kırkı için cenazenin kaldırıldığı Emir Sultan Camii’nde büyük bir mevlit organize edecek.