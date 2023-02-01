Erdoğan 'ihanet ettik' demişti: Şimdi de arkadaşı boğazı betona gömecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2017 yılında yaptığı bir açıklamada, “Biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hâlâ da ihanet ediyoruz, ben de bundan sorumluyum” şeklindeki sözleri hafızlardaki yerini koruyor. Şimdi de Erdoğan’ın imam hatipten arkadaşı olan ve İstanbul Mecidiyeköy’deki Ali Sami Yen Stadyum arazisi üzerine yaptığı inşaatta 10 işçinin hayatını kaybetmesiyle bilinen Aziz Torun, İstanbul Boğazı’nı katledecek bir rant projesine başlıyor.

Aziz Torun’un sahibi olduğu Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Beykoz Paşabahçe Mahallesi’nde bulunan ve İstanbul Boğazı’nın en kıymetli bölgeleri arasında sayılan eski Tekel Fabrikası arazisini 2012 yılında özelleştirmeyle aldı. Torunlar GYO şimdi de İstanbul Boğazı’ndaki bu araziye milyonlarca lira değerinde otel, rezidans ve yalılar inşa edecek.

YALI, REZİDANSLAR VE OTEL

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Torunlar GYO’nun hazırlattığı rapora göre arazinin güncel değeri yaklaşık 2 milyar TL olan araziye en çok üç katlı yapılar inşa edilecek. Torunlar’ın yakın zamanda inşaat çalışmalarına başlayacağı arazi ise toplam 70 bin metrekare büyüklüğünde. Araziye yaklaşık 45 bin metrekare alanlı bir otel inşa edilecek.

Şirketin hazırlattığı raporda, “Konut olarak tasarlanan bloklardan Boğaz’a cepheli 5 adedinin bir bütün halinde yalı olarak, diğer 5 blokun ise kat bazında rezidans daireler şeklinde pazarlanacak. Arazinin Boğaz kenarında olması, manzaralarının bulunması ve yüzölçümü büyüklüğü dikkate alındığında ‘otel’ projesi geliştirilmesinin en uygun strateji olduğu düşünülmektedir” denildi. Böylede proje kapsamında yalı ve rezidansların dışında bir de 129 odalı bir otel yapılacak.

RUHSAT AKP DÖNEMİNDEN

Proje inşaatının 2 buçuk yıl süreceği, bu yıl yüzde 30’unun, 2024 yılında yüzde 40’ının, 2025 yılında ise geri kalan yüzde 30’unun yapılacağı, otelin 2025 yılı ortasında hizmete gireceği ifade edildi. Boğaz’ı betona boğacak bu projenin inşaat ruhsatlarının ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) AKP döneminde alındığı öğrenildi.

KAZIK ÇAKMASINA İZİN VERİLDİ

Torunlar GYO, 2019 yılında da söz konusu arazinin deniz kıyısına kazık çakmak için de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan onay almıştı. Şirket, İstanbul Boğazı’nda yer alan arazisinin önüne 170 adet çelik borudan oluşan kazık çakılacağı belirtmişti. Eski Tekel Fabrikası’na ait mevcutta 2 bin 888 metrekare büyüklüğünde alana sahip iskele ve rıhtım alanı olduğu belirtilerek ilave kazıklar ile bin 46 metrekarelik alan artışı yapılacağı, bu şekilde iskele ve rıhtım alanının toplam 3 bin 935 metrekareye çıkarılacağı açıklanmıştı.