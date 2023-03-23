Sinan Ateş'in eşinden Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Ankara Çukurambar’da motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Selman Bozkurt omzundan yaralanırken, Sinan Ateş ise hayatını kaybetmişti.

ATEŞ'İN EŞİNDEN KILIÇDAROĞLU'NA ZİYARET

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün rahmetli Sinan Ateş’in eşi sevgili kızım Ayşe Ateş beni ziyaret etti. Sadece şunu söyleyeceğim: Allah bana ömür verdiği sürece, onu yanıbaşımdan ayırmayacağım, benim yol arkadaşımdır. Sinan Ateş’in hesabını beraber soracağız" ifadelerini kullandı.