Sinan Ateş cinayeti kapsamında tutuklanmışlardı: Tetikçiyi taşıyan iki özel harekatçı polis, göreve nasıl gelmiş?

Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş cinayetinde tetiği çeken katil zanlısı Eray Özyağcı'yı Ankara'ya getiren ve Ateş soruşturması kapsamında tutuklu bulunan 2 özel harekatçı polisin, dış kaynak alımı ile emniyete girdiği aktarıldı.

Son Güncelleme:
Sinan Ateş cinayeti kapsamında tutuklanmışlardı: Tetikçiyi taşıyan iki özel harekatçı polis, göreve nasıl gelmiş?

MHP’nin gençlik yapılanması olan Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022’de, Ankara’da Çukurambar’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında tetikçi Eray Özyağcı, eylemi organize eden Doğukan Çep, eski Ülkü Ocakları yöneticileri Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve avukat Serdar Öktem ile 3 polisin de aralarında bulunduğu 22 kişi tutuklanmıştı.

Ateş cinayetine ilişkin soruşturma, cinayetten bir yıl 4 ay sonra tamamlandı.

22 kişi hakkında ''tasarlayarak öldürme'' suçundan iddianame düzenleyen başsavcılık, iddianameyi Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan özel harekatçı polisler, Aşkın Mert Gelenbey ve Murat Can Çolak hakkında dikkat çeken bir bilgi geldi.

T24'ten Tolga Şardan'ın aktardığına göre, 15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe girişiminden sonra "Polis Özel Harekat" için yoğun sayıda dış kaynak alımı yapan emniyet, Gelenbey ve Çolak'ı bu şekilde özel harekatçı yapmış.

TETİĞİ ÇEKEN İSMİ ANKARA'YA GETİRMİŞLERDİ

Gelenbey ve Çolak, cinayette tetiği çeken katil zanlısı Eray Özyağcı'yı özel bir araçla Ankara'ya getirmişti.

DIŞ KAYNAK ALIMI

Hükümet, 2016'daki FETÖ'cü askerlerin hedef aldığı Ankara Gölbaşı'ndaki Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı hamlesi sonrası, Özel Harekatçı polis yetiştirilmesi konusunda elini hızlandırmıştı.

Dış kaynak olarak isimlendirilen dışarıdan personel almaya giden emniyet, henüz liseyi yeni bitirmiş kişileri özel harekat olarak yetiştirmeye başlamıştı.

2016 öncesi özel harekatçılar, meslek içinde deneyim kazanmış kişiler arasından seçiliyor ve eğitim gördükten sonra göreve başlıyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Sinan Ateş Ülkü Ocakları Polis
Son Güncelleme:
Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı! İşte riskli şehirler Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı! İşte riskli şehirler
İpin ucu iyice kaçtı. TRT1 ekranlarının sevilen dizisine apar topar final kararı İpin ucu iyice kaçtı. TRT1 ekranlarının sevilen dizisine apar topar final kararı
Sosyal medyada Basel olarak biliniyor: 1 Mayıs operasyonunda gözaltına alındı Sosyal medyada Basel olarak biliniyor: 1 Mayıs operasyonunda gözaltına alındı
4 asırdır Türk kahvesini böyle pişiriyorlar. Üsküplülerin kahveye lezzet katan sırrı 4 asırdır Türk kahvesini böyle pişiriyorlar. Üsküplülerin kahveye lezzet katan sırrı
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan ile Özel'in görüşmesinde yeni detaylar ortaya çıktı Erdoğan ile Özel'in görüşmesinde yeni detaylar ortaya çıktı
Enflasyon rakamları açıklandı, memur ve emekli maaşı zammı netleşmeye başladı Memur ve emekli maaşı zammı netleşmeye başladı
İYİ Parti'de başkanlık divanı belirlenecek: Bir ismin üstü çizildi İYİ Parti'de başkanlık divanı belirlenecek: Bir ismin üstü çizildi
TÜİK, 2024 Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı
Cem Küçük: Beklenen olmadı, AK Parti geç kalıyor Cem Küçük: AK Parti geç kalıyor