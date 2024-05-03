Sinan Ateş cinayeti kapsamında tutuklanmışlardı: Tetikçiyi taşıyan iki özel harekatçı polis, göreve nasıl gelmiş?

MHP’nin gençlik yapılanması olan Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022’de, Ankara’da Çukurambar’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında tetikçi Eray Özyağcı, eylemi organize eden Doğukan Çep, eski Ülkü Ocakları yöneticileri Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve avukat Serdar Öktem ile 3 polisin de aralarında bulunduğu 22 kişi tutuklanmıştı.

Ateş cinayetine ilişkin soruşturma, cinayetten bir yıl 4 ay sonra tamamlandı.

22 kişi hakkında ''tasarlayarak öldürme'' suçundan iddianame düzenleyen başsavcılık, iddianameyi Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan özel harekatçı polisler, Aşkın Mert Gelenbey ve Murat Can Çolak hakkında dikkat çeken bir bilgi geldi.

T24'ten Tolga Şardan'ın aktardığına göre, 15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe girişiminden sonra "Polis Özel Harekat" için yoğun sayıda dış kaynak alımı yapan emniyet, Gelenbey ve Çolak'ı bu şekilde özel harekatçı yapmış.

TETİĞİ ÇEKEN İSMİ ANKARA'YA GETİRMİŞLERDİ

Gelenbey ve Çolak, cinayette tetiği çeken katil zanlısı Eray Özyağcı'yı özel bir araçla Ankara'ya getirmişti.

DIŞ KAYNAK ALIMI

Hükümet, 2016'daki FETÖ'cü askerlerin hedef aldığı Ankara Gölbaşı'ndaki Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı hamlesi sonrası, Özel Harekatçı polis yetiştirilmesi konusunda elini hızlandırmıştı.

Dış kaynak olarak isimlendirilen dışarıdan personel almaya giden emniyet, henüz liseyi yeni bitirmiş kişileri özel harekat olarak yetiştirmeye başlamıştı.

2016 öncesi özel harekatçılar, meslek içinde deneyim kazanmış kişiler arasından seçiliyor ve eğitim gördükten sonra göreve başlıyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem