Sosyal medyada Basel olarak biliniyor: 1 Mayıs operasyonunda gözaltına alındı

"Basel" kullanıcı adıyla tanınan Bekir Aslan'ın da 1 Mayıs operasyonunda gözaltına alındığı belirtildi.

Sosyal medyada Basel olarak biliniyor: 1 Mayıs operasyonunda gözaltına alındı

AKP iktidarı, İstanbul'da 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim'de kutlanmasın diye valilik aracılığıyla birçok uygulamaya girişmişti.

İstanbul, Taksim'e gidiş güzergahındaki birçok yol ve ulaşım aracı hizmete kapatılmıştı.

1 Mayıs'ın kutlanacağı Saraçhane'nin aşağısında bulunan, Taksim'e giden yolda olan tarihi Bozdoğan Kemeri ise toma ve 3-4 sıra polis ekipleri ile kapatılmıştı.

Polis, kemerden Taksim'e ilerlemek isteyen kitleye de sert müdahalede bulunmuştu.

Çağdaş Hukukçular Derneği(ÇHD), Saraçhane'de kemeri zorlayan 47 kişinin bu sabah evlerine düzenlenen baskınlarda gözaltına alındığını açıklamıştı.

İstanbul'da 1 Mayıs operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındıİstanbul'da 1 Mayıs operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındıGüncel

Gözaltına alınanlar arasında, X'te "Basel" adıyla bilinen sosyal medya fenomeni Bekir Aslan'ın da olduğu belirtildi.

Aslan da 1 Mayıs günü barikatı zorlamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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