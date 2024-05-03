Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı! İşte riskli şehirler
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege kıyıları ve Batı Akdeniz hariç diğer bölgelerin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre yağışların; Trakya (Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın iç kesimleri), Doğu kesimlerde (Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari’nin güneyi, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van’ın kuzeyi), Doğu Akdeniz (Adana’nın doğusu, Osmaniye ile Hatay’ın kuzey ilçelerinde) ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuvvetli yağış beklenen yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün Trakya’da kuvvetli yağmur var. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ iç kesimi ile Balıkesir riskli. Diğer riskli bölgeler Güneydoğu Anadolu (Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak), Doğu Akdeniz (Adana’nın doğusu, Osmaniye, Hatay). Yarın Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır riskli bölgeler. İstanbul bugün yarın yağışlı bu gece ve yarın sabah kuvvetli olabilir. Yağış hafta sonu da devam edecek. Sıcaklıklar 3-4 gün daha değişmeyecek 17-18 derece" dedi.
15 şehre sarı kodlu uyarı yapıldı. O şehirler şöyle:
Adana, Ağrı, Edirne, Erzurum, Hakkari, Hatay, Kars, Kırklareli, Mardin, Siirt, Tekirdağ, Van, Şırnak, Iğdır, Osmaniye.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 (Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.)
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 29
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.)
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı 23