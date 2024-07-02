Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinin 2. duruşmasına Ankara Sincan Cezaevi Kampüsü’ndeki 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediliyor.

Tuğba Özer Tuğba Özer
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Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse

Sinan Ateş davası 2. gününde sanıkların savunmalarıyla devam ediyor. Dün yapılan ilk duruşmada 8 sanığın dinlenmesinin ardından bugün kalan 14 sanığın savunmalarına devam edilecek. Duruşmaların hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

Duruşmayı ikinci gününde takip eden siyasetçiler CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ve DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu oldu.

GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİ

22 sanık jandarma eşliğinde duruşma salonuna getirildi. Sanıklardan Doğukan Çep, basın bölümüne dönerek “görüşeceğiz seninle” diye tehditte bulundu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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