Silivri'de yangın: Tarlada başladı, fabrikalara sıçradı! İşçiler tahliye edildi

Edinilen bilgilere göre, Silivri Alipaşa Mahallesi'nde tarlada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle bölgedeki plastik fabrikalarına sıçradı. Plastik depolarının yanmasıyla büyüyen yangın nedeniyle çalışan işçiler boşaltıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ve emniyet ekipleri yangın alanında çevre güvenliğini sağladı.

Olay yerine gelen Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, "Ali Paşa Mahallemizde plastik üreten bir fabrikamız ve hemen arkasında bir başka plastik fabrikasının çevresinde tarlada yangın çıktı. Yangın plastik deposuna sıçramış durumda. Şu anda itfaiyemiz, emniyetimiz, jandarmamız yangına müdahale ediyor. 8 ilçemizden takviye itfaiye ekipleri, elimizdeki tüm imkanlarla müdahale ediyoruz. Sevindirici tarafı herhangi bir can kaybı ve yaralımız yok. Kısa süre içerisinde inşallah yangını söndüreceğiz" açıklamasını yaptı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği Silivri'deki fabrika yangınına 12 itfaiye ekibi ve AFAD görevlilerince müdahale edildiğini, söndürme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden Silivri'de çıkan fabrika yangınına ilişkin yapılan açıklamada, "Silivri İlçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan otluk alanda saat 12.38’de yangın çıkmış olup, alevler otluk alanın bitişiğinde bulunan fabrikanın bahçesindeki plastik konteynerlere sirayet etmiştir. Olaya 12 itfaiye ekibi, 11 AFAD ekibi müdahale etmektedir. Olayda ölen ya da yaralanan bulunmamakla birlikte iki adet 112 Ambulansı tedbir amaçlı olay yerinde tutulmaktadır" denildi.

Kaynak: İHA