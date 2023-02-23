Silinen çadır itirafının ardından iktidarı ve Kızılay Başkanı'nı zora sokacak 'maaş' soruları: 'Suçlarını gizleyeceklerini sanıyorlar'

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Depremlerde can kaybı 42 bin 310'a yükselirken bölgede devam eden sarsıntılar nedeniyle kayıplar artıyor. Depremler öncesi ve sonrası ihmaller ise can kayıplarını artırdığı gerekçesiyle tepkilere neden oluyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kızılay ise eleştirilerin en fazla yöneldiği kurumlar oldu. Depremzedeler için çadırların yetersiz kalması ise tepkileri artırdı.

KIZILAY BAŞKANI'NDAN ÇADIR İTİRAFI

Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın çadır itirafı da büyük tepki çekti. Kınık sosyal medya üzerinden yaptığı ve daha sonra sildiği paylaşımda; "Deprem bölgesinde vatandaşımızı hizmet etmek için bulunan Kızılay personeli ve gönüllülerimizin sahada konaklaması için kurulan çadırlar Defne ve Samandağına vatandaşlarımızın kullanımı için sevk edilmiştir" ifadelerini kullanmıştı. Kınık'ın paylaşımı ve Kızılay'ın afet bölgesindeki eksiklikleri AKP döneminde yüksek maaş alan bürokratların görevlerini ne kadar yerine getirdiği sorusunu akıllara getirdi.

CHP'Lİ GAYTANCIOĞLU'NDAN CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'A KIZILAY SORULARI

CHP Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a Kızılay’ın çadırlarını sordu. Konuya ilişkin TBMM’ye bir soru önergesi veren Doç. Dr. Gaytancıoğlu önergesinde 6 Şubatta yaşanan depremlerden sonra en çok tartışılan kurumlar içinde Kızılay’ın geldiğini hatırlatarak “Bir zamanlar Kızılay’ın envanterine giren kış çadırları stoklarınızda mevcut mudur? Eğer mevcutsa bunların kaçı deprem bölgelerine gönderilmiştir?” sorusunu yöneltti.

Soru önergesinde daha önce başka milletvekillerince Kızılay’a ilişkin verilen soru önergelerinin yanıtsız bırakıldığını hatırlatan Doç. Dr. Gaytancıoğlu “Susarak suçlarını gizleyeceklerini sanıyorlar. Yandaşlara arpalık yaratma sevdaları yüzünden birçok güzide kurumumuzu iş yapamaz duruma getirdiler. Süslü laflar, havalı giysiler, imaj çalışmaları, medya manipülasyonları ve sonuçta geldiğimiz noktada artık gizlenemez bir çöküş. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan bir çöküş. Bu çöküşten ülkemizi önümüzdeki seçimde kurtaracak, kurumlarıyla devletimizi yeniden ayağa kaldıracağız.” Dedi.

CHP Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu önergesinde şu soruları yönetti:

1. Gazetelere yansıyan haberlere göre Kızılay’la ilgili tarafınızca yanıtlanması istemiyle verilen soru önergeleri yanıtsız kalmıştır. Bunun nedeni nedir? Tarafınıza Kızılay’la ilgili gelen kaç soru önergesinden kaçına yanıt verilmiştir?

2. Yaşanan depremler öncesi Kızılay’ın stoklarında kaç adet çadır mevcuttu?

3. Bu çadırların kaçı kış şartlarında kullanıma uygundu?

4. Deprem bölgelerine Kızılay tarafından gönderilen çadır miktarı ne kadardır?

5. Bir zamanlar envanterinize giren kış (kutup) çadırları stoklarınızda mevcut mudur? Eğer mevcutsa bunların kaçı deprem bölgelerine gönderilmiştir?

6. Kızılay’ın çadır üreten tesislerinden hangileri faaliyettedir? Ve günlük üretim kapasiteleri ne kadardır?

7. Kızılay’ın Genel Başkanlık Makamı olarak kiraladığı yer için ödediği aylık kira miktarı nedir?

8. Kızılay’ın 2022 yılında kiralamış olduğu gayrimenkullere toplam olarak ödediği para miktarı ne kadardır?

9. Kızılay Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerine 2022 yılında ödenen maaş ve diğer ödemelerin toplamı ne kadardır?