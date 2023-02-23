Anayasa Mahkemesi’nden Cumartesi Anneleri kararı

İstanbul Beyoğlu Kaymakamlığı, 25 Ağustos 2018’de Cumartesi Anneleri’nin 700. buluşmasını yasakladı.

Galatasaray Meydanı’nda toplanan Cumartesi Anneleri’ne sert müdahale eden polis 23 kişiyi gözaltına aldı. Kafelere sığınanlara da tazyikli su ve biber gazı ile müdahale eden polis bir kişiyi daha gözaltına aldı. 46 kişiye “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla dava açıldı.

1995’te gözaltında kaybedilen Hasan Ocak’ın ablası Maside Ocak ve 82 yaşındaki annesi Emine Ocak da polis şiddetine maruz kaldı.

Maside Ocak, kolluk görevlileri ve amiri hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak Başsavcılık soruşturmaya yer olmadığına karar verdi.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de itirazı kesin olarak reddetti.

Dosyayı AYM’ye taşıyan Maside Ocak, “kötü muamele yasağı” ile “toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğini” belirtti.

AYM, “Kötü muamele yasağının ihlal edildiği” iddiasının kabul edilemez olduğuna oy birliğiyle karar verdi.

Yüksek mahkeme, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine oy çokluğuyla hükmetti.

Maside Ocak’a 13 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.