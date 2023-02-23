Anayasa Mahkemesi’nden Cumartesi Anneleri kararı

Cumartesi Anneleri’nden Maside Ocak, 700. buluşmaya polis müdahalesini Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıdı. “Kötü muamele yasağının ihlal edildiği”ni reddeden mahkeme, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine oy çokluğuyla karar verdi.

Son Güncelleme:
Anayasa Mahkemesi’nden Cumartesi Anneleri kararı

İstanbul Beyoğlu Kaymakamlığı, 25 Ağustos 2018’de Cumartesi Anneleri’nin 700. buluşmasını yasakladı. 

Galatasaray Meydanı’nda toplanan Cumartesi Anneleri’ne sert müdahale eden polis 23 kişiyi gözaltına aldı. Kafelere sığınanlara da tazyikli su ve biber gazı ile müdahale eden polis bir kişiyi daha gözaltına aldı. 46 kişiye “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla dava açıldı.

1995’te gözaltında kaybedilen Hasan Ocak’ın ablası Maside Ocak ve 82 yaşındaki annesi Emine Ocak da polis şiddetine maruz kaldı. 

Maside Ocak, kolluk görevlileri ve amiri hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak Başsavcılık soruşturmaya yer olmadığına karar verdi.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de itirazı kesin olarak reddetti.

Dosyayı AYM’ye taşıyan Maside Ocak, “kötü muamele yasağı” ile “toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğini” belirtti.

AYM, “Kötü muamele yasağının ihlal edildiği” iddiasının kabul edilemez olduğuna oy birliğiyle karar verdi.

Yüksek mahkeme, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine oy çokluğuyla hükmetti.

Maside Ocak’a 13 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Etiketler
Cumartesi Anneleri
Son Güncelleme:
Fatma Betül Sayan Kaya’nın kardeşi BTK'ya atandı Fatma Betül Sayan Kaya’nın kardeşi BTK'ya atandı
Hadi Özışık, kardeşinin kansere yakalandığını açıkladı: Artık kına yakabilirsiniz Hadi Özışık, kardeşinin kansere yakalandığını açıkladı: Artık kına yakabilirsiniz
Aylar geçse de bozulmuyor, küflenmiyor. Soğanları böyle saklamak gerek Aylar geçse de bozulmuyor, küflenmiyor. Soğanları böyle saklamak gerek
Setlere dönmüştü. Çağatay Ulusoy'a yeni dizide bomba partner Setlere dönmüştü. Çağatay Ulusoy'a yeni dizide bomba partner
ÇOK OKUNANLAR
Deprem, İstanbul’da tüm planları değiştirdi: Fay hattına uzak iki ilçe radara girdi! Deprem, İstanbul’da tüm planları değiştirdi: Fay hattına uzak iki ilçe radara girdi!
Geçmişteki 'çürük bina' itirafları yeniden gündeme gelen Ali Ağaoğlu'ndan açıklama Geçmişteki 'çürük bina' itirafları yeniden gündeme gelen Ağaoğlu'ndan açıklama
Naci Görür bir kenti daha uyardı: Bugün olmazsa yarın deprem olacak! Naci Görür bir kenti daha uyardı: Bugün olmazsa yarın deprem olacak!
İslam Memiş 'acele edin' diye uyardı: 'Bir koyan bin alacak' İslam Memiş 'acele edin' diye uyardı: 'Bir koyan bin alacak'
Tapu sahipleri dikkat: Bunu yapmayan hakkını kaybedecek Tapu sahipleri dikkat: Bunu yapmayan hakkını kaybedecek