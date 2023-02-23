Fatma Betül Sayan Kaya’nın kardeşi BTK'ya atandı

AKP’li eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Dışişleri Bakanlığı’ndaki Bilgi Teknolojileri (BTK) Genel Müdürlüğü’ne atandı.

Karar, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlandı.

Birgün’de yer alan habere göre, Koytak daha önce de Kuveyt büyükelçisi olarak atanmış, Haziran 2022’de ise merkeze alınmıştı.

Sayan Koytak, AKP’li eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi. 2005 yılında AKP Dış İlişkiler Başkanlığı’nda danışmanlık yapmaya başlayan Koytak, 2008’den 2014’e kadar Erdoğan’ın dış politika danışmanlığını yürüttü.

2014’te başbakanlık müşaviri olarak atandı, 2016’da da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda müsteşar yardımcısı oldu.

Ablası Fatma Betül Sayan Kaya aynı yere bakan olarak atanınca aynı yıl (2016) istifa etti. 2017 yılında Kuveyt’e büyükelçi olarak atandı.

Koytak, Haziran 2022’de Cumhurbaşkanı kararıyla merkeze alınmıştı.