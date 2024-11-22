Şile'de Denizde Kaybolan Balıkçının Cesedi Bulundu

Şile’de denizde teknenin batması sonucu kaybolan 64 yaşındaki balıkçı Mehmet Yalçın'ın cesedi arama çalışmalarının 8. gününde bulundu.

Son Güncelleme:
Şile'de Denizde Kaybolan Balıkçının Cesedi Bulundu

Olay, 15 Kasım saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Mehmet Yalçın (64), Şile Limanı'ndan Karakaş isimli teknesiyle denize açıldı. Tekne, bir süre sonra başka bir trol teknesiyle çarpıştı. Çarpışma sonucunda Karakaş isimli tekne Ayazma Plajı açıklarında battı. Balıkçı Mehmet Yalçın ise kayboldu.

Şile'de Denizde Kaybolan Balıkçının Cesedi Bulundu - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri geldi. Ekipler, arama botları ve dalgıçlarla çalışma yapmaya başladı.

Şile'de Denizde Kaybolan Balıkçının Cesedi Bulundu - Resim : 2

Arama çalışmaları sırasında balıkçı teknesinin kamara kısmı bulundu ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin arama çalışmalarının 8. gününde saat 11.00 sıralarında Mehmet Yalçın'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ceset Şile Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Yürekleri Ağza Getirmişlerdi! Kayıp Kız Kardeşler, İki Kaya Arasında 4 Gün Nasıl Hayatta Kaldı? Kayıp Kız Kardeşler, İki Kaya Arasında 4 Gün Nasıl Hayatta Kaldı?
Küflü Peynirin İnanılmaz Faydaları Ortaya Çıktı: Duyan Kilo Kilo Alıyor Küflü Peynirin İnanılmaz Faydaları Ortaya Çıktı: Duyan Kilo Kilo Alıyor
Meteoroloji'den 3 Bölgeye 'Fırtına' Uyarısı Meteoroloji'den 3 Bölgeye 'Fırtına' Uyarısı
Kış Aylarında Dikiz Aynasına Poşet Geçirin, Daha Kolay Olacak Kış Aylarında Dikiz Aynasına Poşet Geçirin, Daha Kolay Olacak