Meteoroloji'den 3 Bölgeye 'Fırtına' Uyarısı

Soğuk hava dalgası yurdun genelini etkisi altına aldı. Meteoroloji verilerine göre, Güney Ege, Karadeniz ve Akdeniz'de akşam saatlerinden itibaren fırtına etkili olacak.

Meteoroloji'den 3 Bölgeye 'Fırtına' Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın bugün batıda, akşam saatlerinden sonra batı ve güneybatıda, zamanla Batı Karadeniz genelinde batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in batısında ise yarın öğle saatlerinden sonra rüzgarın batı ve güneybatı, zamanla Doğu Karadeniz genelinde batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Meteoroloji'den 3 Bölgeye 'Fırtına' Uyarısı - Resim : 1

Güney Ege'de ise rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği bekleniyor.

Batı Akdeniz'de de rüzgarın, yarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına, açıklarında yer yer 10 kuvvetinde tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 3 Bölgeye 'Fırtına' Uyarısı - Resim : 2

Doğu Akdeniz'de rüzgarın, 24 Kasım pazar gününün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden, doğusunda 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, batısında 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde tam fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtınanın, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de pazar günü, Doğu Akdeniz'de ise pazartesi günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

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