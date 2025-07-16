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Şile Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı.

“Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve rüşvet almak” suçlamalarıyla tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada karara ilişkin şöyle denildi:

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve rüşvet almak” suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 14.07.2025 tarih ve 2025/824 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine anayasanın 127. maddesi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.

Şile Belediye Başkanının İçişleri Bakanlığınca Görevden Uzaklaştırılmasına Dair Basın Açıklaması: pic.twitter.com/KKGpPkOErh — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 16, 2025

NE OLMUŞTU?

Şile Belediyesi’ne yönelik yürütülen operasyonda Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın da aralarında bulunduğu 6 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Nöbetçi hakimlik, beş şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, Aslı Kotan isimli şüpheli hakkında imza yükümlülüğüyle adli kontrol uygulanmasına hükmetmişti.

Kaynak: Haber Merkezi