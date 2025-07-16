Oyuncak Deyip Geçmeyin! 'Labubu' Figürleri Tehlike Saçıyor, Uzmanlardan Kritik Uyarılar

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Hong Konglu sanatçı Kasing Lung tarafından tasarlanan Labubu figürleri, yalnızca bir oyuncak olmaktan çıkarak Z kuşağı ve genç yetişkinler arasında statü sembolüne dönüştü. Özellikle sosyal medya sayesinde hızla yayılan bu karakterler, koleksiyonculuk tutkusunu beslemenin ötesinde, modern tüketim alışkanlıklarının, aidiyet arayışının ve dopamin temelli bağımlılıkların da tetikleyicisi haline geldi.

ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİSİNİ ETKİLİYOR

Türkiye gazetesinden Ziyneti Kocabıyık'ın haberine göre, Moodist Psikiyatri Ve Nöroloji Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Uğur Karabağ, “Bir oyuncaktan ne olur ki? diye düşünmemeliyiz. Bu tür oyuncaklar çok küçük yaşlarda çocukların karakterini ve psikolojisini şekillendirmekte etkili oluyor” diyerek uyarıyor.

DOPAMİN SİSTEMİNİ UYARIYOR

Dr. Karabağ’a göre, Labubu figürleri 90’larda Barbie, 2000’lerde Pokemon, 2010’larda LOL bebekler gibi jenerasyonel tüketim figürlerinin yeni bir halkası. Ancak bu kez fark, yayılma hızında ve etkileşim düzeyinde: “Artık bu figürler sosyal medyayla çok daha hızlı yayılıyor ve etkileşimli içeriklerle dopamin sistemini çok daha yoğun şekilde uyarıyor. Sevimli bir figür gibi görünse de bu tarz karakterlerin çocuklar üzerindeki etkisi sadece eğlence değildir” diyerek çocuklardaki kimlik gelişimi ve aidiyet arayışının bu tür nesnelerle nasıl şekillendiğine dikkat çekiyor.

Oyuncağa sahip olmanın çocuklar açısından yalnızca oyunla ilgili olmadığını belirten Karabağ, “Bir nesneye sahip olmak, çocuk açısından sadece ‘oyuncağa sahip olmak’ değildir. O nesneyle arkadaş grubuna daha kolay dahil olur, sosyal medya ve okul ortamında geri kalmadığını hisseder, kendini değerli ve özel algılar. O oyuncağa sahip olduğu için değer göreceğini düşünür” diyerek Labubu gibi figürlerin birer sosyal araç olarak işlev gördüğünü belirtiyor.

YETİŞKİNLERİN DE GÖZDESİ

Bu figürlere sadece çocuklar değil, yetişkinler de yoğun ilgi gösteriyor. Çin’de bir müzayedede 150 bin dolara satılan dev Labubu oyuncağını örnek veren Psikolog Elif Sena Özata, “Nadir ya da özel seri bir Labubu’ya sahip olmak, kişilerin kültürel trendlere ne kadar hâkim olduklarını ve belirli sosyal gruplarla ortak bir paydada buluştuklarını gösteriyor. Yetişkinler bu figürlere isim veriyor, onları kişiselleştiriyor ve sosyal medyada paylaşıyor. Bu şekilde hem kendilerini ifade ettiklerini hem de sosyal çevrelerinde kabul gördüklerini düşünüyorlar” diyerek bu trendin dopamin temelli bir döngüye dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi