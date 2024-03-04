Silahlı saldırıya uğramıştı: AKP'li başkan yardımcısı aile içi husumetin kurbanı olmuş

AKP'li Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen'e yönelik saldırının nedeninin aile içi husumet olduğu belirtildi.

Silahlı saldırıya uğramıştı: AKP'li başkan yardımcısı aile içi husumetin kurbanı olmuş

Bitlis Valiliği, Tatvan ilçesinde belediye başkan yardımcısına yönelik saldırının sebebinin aile içi husumetten kaynaklandığını açıkladı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, öğle saatlerinde Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen’in bir grup şahıs tarafından Tatvan ilçesinde silahlı ve bıçaklı saldırıya uğradığı belirtilerek, “Saldırı sonucunda Necdet Ökmen her iki bacağından ateşli silah ve bıçak ile yaralanmış, tedavisi Tatvan Devlet Hastanesinde devam etmekte olup, bilinci açık ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yapılan araştırmalarda saldırının siyasi bir yönünün bulunmadığı, meydana gelme sebebinin aile içi husumetten kaynaklandığı anlaşılmıştır. Saldırıyı gerçekleştiren şahısların olayda kullandıkları araçlar terk vaziyette bulunmuş olup, failler tespit edilmiştir. Failleri yakalamaya yönelik çalışma çok yönlü olarak devam etmektedir” denildi.

NE OLMUŞTU?

AKP'li Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen, ilçe merkezinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanmıştı.

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İki araçtan inen şahıslar tarafından ilk etapta sopalı ve bıçaklı saldırıya uğrayan Ökmen ve aracına daha sonra silahla ateş edildi. Silahlı saldırıda bacaklarından isabet alan Ökmen, yaralı şekilde Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Kaynak: İHA

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