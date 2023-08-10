Silahla bekliyorlar, 'yeşil altın' nöbeti başladı!

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 'yeşil altın' diye tabir edilen fıstığın hasadı başlarken, bekçiler ellerinde tüfekle nöbete başladı. Nöbet tutan bekçiler, hırsızları gördüklerinde havaya ateş açtıklarını, silah sesini duyan hırsızların kaçtığını ifade ediyor.

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Gaziantep'te 'yeşil altın' diye tabir edilen fıstığın hasadı başlarken, bekçiler ellerinde tüfekle hırsızlara karşı 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

Nizip ilçesinde ellerinde silahlarla fıstık bahçelerinde nöbet tutan bekçiler, hırsızları gördüklerinde havaya ateş açtıklarını, silah sesini duyan hırsızların kaçtığını ifade ediyor.

"GECELERİ KAPIŞMAMIZ OLUYOR"

Kardeşleriyle birlikte fıstık bahçelerini hırsızlara karşı koruyan Seyit Karabacak, "Fıstık tarlamızda bu yıl bekçi bulamadığımız için mecbur biz fıstığımızı koruyoruz. Her yıl bekçimiz vardı, bu yıl bekçi tutamadık mecbur biz koruyoruz. Kardeşlerim ve benim tarlamız, hırsızlık olayı sık sık oluyor. Zaman zaman geceleri kapışmalarımız oluyor" dedi.

Silahla bekliyorlar, 'yeşil altın' nöbeti başladı! - Resim : 1

"JANDARMA BİZLERİ ZİYARET EDİYOR"

"Fırsat vermiyoruz inşallah da olmaz" diyen Karabacak, "Jandarma ekiplerimiz bizleri ziyaret ediyor. Gerekli tedbirleri alıyorlar bundan dolayı teşekkür ederim askerlerimize, Allah razı olsun, herkese hayırlı hasatlar dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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