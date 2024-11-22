Silahını Temizlerken 8 Yaşındaki Çocuğu Vurmuştu: Polis Tutuklandı

Aksaray’da silahının kazara ateş alması sonucu sokakta oynayan 8 yaşındaki Efe'yi vuran polis tutuklandı. Bacağından vurulan Efe ise taburcu edildi.

Silahını Temizlerken 8 Yaşındaki Çocuğu Vurmuştu: Polis Tutuklandı

Olay, 19 Kasım saat 18.30 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Tatar Sokak’ta meydana geldi. Polis lojmanlarında koruma görevlisi olan polis memuru G.Ö., görev başındayken güvenlik kulübesinde tabancasını temizlemek istedi. Bu sırada, kazara ateş alan tabancadan çıkan mermi, sokakta oynayan Efe C.D.’nin sağ bacağına isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Efe C.D, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Efe C.D. taburcu olurken, gözaltına ve açığa alınan polis memuru G.Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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Kaynak: DHA

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