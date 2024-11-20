Silahını Temizlemek İsteyen Polis, Yanlışlıkla 8 Yaşındaki Çocuğu Vurdu
Aksaray’ın Büyük Bölcek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, güvenlik kulübesinde tabancasını temizlemeye çalışan polis memuru G.Ö.’nün silahı kazara ateş aldı. Merminin lojman önünde oyun oynayan 8 yaşındaki Efe C.D.’nin sağ bacağına isabet etmesi sonucu çocuk yaralandı.
Olay, saat 18.45 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Tatar Sokaktaki polis lojmanları önünde meydana geldi. Polis lojmanlarında koruma görevlisi olan polis memuru G.Ö., iddiaya göre, görev başında iken güvenlik kulübesinde tabancasını temizlemek istedi. Bu sırada, kazara ateş alan tabancadan çıkan mermi, sokakta oyun oynayan Efe. C.D.’nin sağ bacağına isabet etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Efe, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Efe’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis memuru G.Ö.’nün ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Kaynak: DHA