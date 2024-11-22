Danıştay'dan Boğaziçi Üniversitesi Kararı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2021 yılında birinci derece doğal sit alanı olan Boğaziçi Üniversitesi yerleşkesi ve yakın çevresinin bulunduğu 422 bin metrekarelik alanın koruma statüsünü düşürmüştü.

Karara itiraz eden Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, mezunları, İstanbul Mimarlar Odası ve çevre sakinleri dava açmıştı.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, bakanlığın kararını geçen yıl ‘SİT değişikliğinin bilimsel bir dayanağı olmadığı’ gerekçesiyle iptal etmiş, Bakanlık kararı temyiz talebiyle Danıştay'a taşımıştı.

Danıştay, Boğaziçi Üniversitesi yerleşkesi ve çevresinin birinci derece doğal sit alanı statüsünü düşüren bakanlık kararını nihai olarak reddetti.

“İSTANBUL İÇİN DE İYİ BİR HABER”

Kararı Cumhuriyet’e değerlendiren Doç. Dr. Ahmet Ersoy, “Bilirkişi raporu, Bakanlığın kararının bilimsel dayanağı olmadığı ve hukuksuz olduğunu belirtti. Sonradan Bakanlığın kararı Danıştay'a taşıdığını öğrendik. Danıştay ise kararı nihai olarak reddetti. Dolayısıyla alan yapılaşmadan kurtulmuş oldu. Bu sadece Boğaziçi Üniversitesi kampüsü değil, boğazda nadir olarak korunabilmiş bir alan için, İstanbul için de iyi bir haber” dedi.

Kaynak: Cumhuriyet