Ortalık Karıştı, Zabıtalarla Esnaf Birbirine Girdi

İstanbul Avcılar’da zabıta ekipleri kaldırım işgali şikayetleri sonrası harekete geçti. Polis eklerinin desteğiyle yapılan denetimlerde zabıta ekipleri engel teşkil eden eşyalara el koyarken, tepki gösteren esnafla aralarında arbede yaşandı.

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Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırımlarda rahat yürüyemediklerini ve çoğu yerde caddede araçlarının park edilmesine izin verilmediğine dair şikayetler üzerine harekete geçti.

Ortalık Karıştı, Zabıtalarla Esnaf Birbirine Girdi - Resim : 1

POLİS EKİPLERİNİN DESTEĞİYLE DENETİM

Avcılar Emniyet Müdürlüğü’nden istenen trafik ve asayiş ekiplerinin de desteğiyle Mustafa Kemal Paşa ve Üniversite Mahallesi’nde denetim yapıldı. Kaldırımlarda bulunan palet, reklam panoları, flama, bayrak, lastik veya masa sandalye gibi eşyalar zabıtalar tarafından tek tek toplanarak, kamyonete konuldu.

Ortalık Karıştı, Zabıtalarla Esnaf Birbirine Girdi - Resim : 2

ARBEDE ÇIKTI

İstiklal Caddesi’nde iş yerinin önünde kaldırıma konulan iki plastik sandalyelerine el konulan esnaf aracın arkasından sandalyeleri almaya çalışırken zabıta memurları esnafı engelledi. Bu gelişme sonrası ekiplerle esnaflar arasında arbede yaşandı.

Ortalık Karıştı, Zabıtalarla Esnaf Birbirine Girdi - Resim : 3

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Kaynak: DHA

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