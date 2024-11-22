Sabiha Gökçen Havalimanı Yolcuları İçin Flaş Uyarı

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. havalimanı yolcularını ilgilendiren önemli bir duyuru yaptı.

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 15.00'e kadar yapılması planlanan uçuşların bir kısmının yapılamayacağı açıklandı.

“UÇUŞLARIN YÜZDE 10'U İPTAL EDİLECEK”

Açıklamada, şöyle denildi: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla yarın saat 15.00'e kadar olan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir.

Yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edildi.

Kaynak: AA