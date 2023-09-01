Siirt'te 3.9 büyüklüğünde deprem
Siirt'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın aktardığı bilgiye göre sabah saat 07.36'da Siirt'in merkezinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak kayıtlara geçti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 1, 2023
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Merkez (Siirt)
Tarih:2023-09-01
Saat:07:35:09 TSİ
Enlem:37.908 N
Boylam:42.073 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/BbrF6aKWb6@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi