Siirt'te 3.9 büyüklüğünde deprem

Siirt'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Siirt'te 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre sabah saat 07.36'da Siirt'in merkezinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak kayıtlara geçti.

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