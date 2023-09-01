İstanbul’da şimşek ve gök gürültüsü etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da ve Marmara’nın Kuzeydoğusu’nda beklenen yağış öncesi çakan şimşekler adeta geceyi aydınlattı. Peş peşe uzun süre çakan şimşekler İstanbul’un farklı noktalarından görüntülendi.

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İstanbul’da şimşek ve gök gürültüsü etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara’nın Kuzeydoğu’su ve İstanbul’un bazı bölgelerinde sağanak yağış konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Cuma sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen yağış öncesi, gece saatlerinde İstanbul’un birçok noktasından görülebilecek şekilde art arda şimşekler çakmaya başladı.

Yer yer gök gürültüsü eşliğinde peş peşe ve uzun süre devam eden şimşekler İstanbul’un farklı noktalarından görüntülendi.

Kaynak: İHA

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