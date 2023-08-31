AKP'nin tarımı bitirme planı: İşte BAE'ye verilen gümrük muafiyetindeki ürünler

Gazeteci Bahadır Özgür, AKP'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne verilen gümrük muafiyeti kapsamındaki ürünlerin listesini paylaştı.

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AKP'nin tarımı bitirme planı: İşte BAE'ye verilen gümrük muafiyetindeki ürünler

AKP'nin iktidarda olduğu 20 yıl boyunca gıda üretiminde ülkeyi dışa bağımlı hale getirmesi, gıda fiyatlarında fahiş artışlara neden olurken; gıda güvenliği de tehlike altında.

AKP'NİN TARIMI BİTİRME PLANI

AKP'nin söz konusu politikasına ilişkin Gazeteci Bahadır Özgür, dikkat çeken bir liste paylaştı.

15 Temmuz Darbe Girişimi'nden sorumlu tuttuğu Birleşik Arap Emirlikleri ile arayı düzelten AKP, bir çok gıda ürünü için BAE'ye vergi muafiyeti getirdi.

Özgür, vergi muafiyeti getirilen ürünlerin listesini "Zaten epeyce bitirdiği kendi ülkesinin tarım ve gıda üretimini, bir de Körfez sermayesinin çıkarı için sırtından hançerliyor: Birleşik Arap Emirlikleri'ne tanınan gümrük muafiyetinde tavuktan yumurtaya, sebzeden baklagillere, yağlardan sütlere kadar birçok ürün var" ifadeleri ile paylaştı.

İşte o liste:

AKP'nin tarımı bitirme planı: İşte BAE'ye verilen gümrük muafiyetindeki ürünler - Resim : 1

AKP'nin tarımı bitirme planı: İşte BAE'ye verilen gümrük muafiyetindeki ürünler - Resim : 2

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