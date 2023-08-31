CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP Ankara İl Başkanı ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve Ankara’daki ilçe başkanları ile buluştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve kongrelerini tamamlayan Ankara’daki İlçe Başkanları ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

CHP lideri, 25 Ağustos’ta CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve kongrelerini tamamlayan ilçe başkanlarıyla, 28 Ağustos’ta da CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve kongrelerini tamamlayan ilçe başkanları ile genel merkezde bir araya gelmişti.