8 yılda en az 9 işçinin ellerini kaybettiği fabrikanın girişine konulan reklam panosu pes dedirtti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı'na göre “Anadolu’ya rol model olan” Gaziantep sanayisinde işçilere düşen ‘rol’, eğer henüz bir iş cinayetine kurban gitmemiş veya bir uzvunu kaybetmemişse, köle gibi çalışmak ve sefalet içinde yaşamak.

Evrensel'den Mehmet Türkmen ve Mazlum Ayçiçek'in haberine göre, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, geçtiğimiz günlerde son on yılı kapsayan ‘Gaziantep iş cinayetleri raporu’nu açıkladı. Bu rapora göre, Gaziantep’te son on yılda 427 işçi çalışırken iş cinayetine kurban gitti. Sayılar Türkiye ortalamasının çok üzerinde.

KUMAŞ ÜRETİMİNDE İLK 20 ARASINDA

Gaziantep’in en hızlı büyüyen firmalarından biri de Akınal Tekstil. Saim ve Suat Akınal kardeşlere ait olan Akınal Sentetik Tekstil ve Koza Polyester adlı her iki şirket de İstanbul Sanayi Odası'nın “500 büyük sanayi kuruluşu” listesinde yer alıyor.

Nonwoven kumaş üretiminde dünyanın ilk 20 üreticisi arasında. Çocuk bezi, ıslak mendil, halı altı kumaşı gibi ürünlerin yanı sıra, tekstilden kauçuk ve plastiğe kadar farklı sektörlere ham madde de üreten iki şirket de aynı yerde faaliyet gösteriyor ve kapasite açısından sektörün ikinci büyük tesisine sahip. Bu göz kamaştırıcı büyümenin arkasında ise işçilerin ellerini kollarını biçen vahşi bir çalışma düzeni var.

EN AZ 9 İŞÇİ ELİNİ KAYBETTİ

Akınal Sentetik Tekstil'de 8 yılda en az 9 işçi ellerini, bir işçi hayatını kaybetti.

Söz konusu iş yerinde çalışan Ali Zorkuşçu, Evrensel, 8 buçuk yıl çalıştığı Akınal Sentetik’te bu yılın ocak ayında sol elini makinenin tarağına kaptırdı. Eli kurtarılmayarak ampute edildi. Ali son 8 yılda aynı fabrikada aynı şekilde elini kaybeden 9 işçiden sadece biri. Bu 9 kişi sadece Ali’nin tanıdıkları. Yaşananlar ve anlatılanlar, aslında gerçek sayının hiç de az olmadığını gösteriyor. 2017 yılında 21 yaşındaki Halil Tapar adlı genç bir işçi ise sarıcı denen makinenin silindiri arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Ali’nin deyimiyle, “Fabrika değil mezbaha burası.”

PES DEDİRTTEN REKLAM

Akınal Tekstil'in bulunduğu Gaziantep (OSB) girişinde billboardlarda yer alan reklam ise pes dedirtiyor.

Reklam panosunda “El cerrahisi 7/24 yanınızdayız.”

Belki daha önce iş kazası geçirmeyen birisi için anlamsız ya da çarpıcı gelmiyor olabilir ama patronlar için ilgi çekici reklamlar bunlar, mağdurlar içinse ürkütücü.