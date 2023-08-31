Almanya hekim açığını Türkiye'den karşılıyor: 10 yılda 5 bin hekim göç etti

2018 yılında Rahip Brunson krizi ile Türkiye'de başlayan ekonomik kriz her geçen gün derinleşirken; eğitimli iş gücünün yurt dışına göçü de hızlanıyor.

10 YILDA 5 BİN HEKİM GÖÇ ETTİ

2021’in ilk dokuz ayında Türk Tabipleri Birliği (TTB) gidecekleri ülkelere vermek üzere iyi hal belgesi alan doktor sayısı 967 oldu. Yıl sonuna kadar bu rakamın binin çok üzerine çıkacağı belli.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı da son 10 yılda 4 bin 891 genç doktorun yurt dışına çıktığını belirtti.

Diken'e konuşan Fincancı, "Son 10 yıl, özellikle 2017’den itibaren belirgin bir artış var. Gidecekleri ülkelerin istediği iyi hal belgelerini meslek örgütü olarak biz veriyoruz. Bu taleplerden takip ediyoruz. 2012’de 59 doktora belge vermişiz. 2017’de ciddi bir talep artışı oldu. 2019’da 1047, 2020’de 931, bu yılın ilk dokuz ayında da 967 doktora iyi hal belgesi verdik. Demek ki son 10 yılda toplam 4891 genç doktorumuz yurt dışına gitti. Çok üzücü ve dramatik" açıklamasında bulundu.

"ŞİDDETİN DE ETKİSİ VAR"

Korur, hekimler yurt dışına çıkmasında şiddetin de etkisin in olduğunu belirterek, "Şiddetin her türlüsü, sözel, fiziksel, psikolojik, ekonomik… Sadece hasta ve yakınlarından değil, idareden de şiddet var. Mobbing’e maruz kalıyorlar. Liyakatsiz insan, kendine güvenmediğinden bunu beraber çalıştıklarına şiddet olarak yansıtıyor. O kısır döngünün içinden çıkıp kurtulabilmek kolay değil. Şiddet zaman içinde öğrenilmiş çaresizlik duygusu da yaratıyor. ‘Buradan kurtuluş yok’ duygusu, tükenmişlik yaratıyor. Şiddete uğrayan doktor soruşturuluyor" ifadelerini kullandı.

AVRUPA HEKİM AÇIĞINI TÜRKİYE İLE KAPATIYOR

Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte hekim açığı da bir sorun olarak ortaya çıkıyor.

Hemşire, hasta bakıcı, yaşlı bakım uzmanı ve sağlık teknisyenleri gibi kalifiye sağlık elemanlarındaki hızla artan açık doldurulamıyor.

Önümüzdeki 5 yıl içerisinde de 11 bin doktorun emekliye ayrılacağı bildiriliyor.

Toplam doktor sayısı 416 bin 120 olan Almanya'da doktorların yüzde 20’si ise 2030’lu yıllarda emeklilik sınırında olacak; tüm doktorların yüzde 46’sı 50 yaşının üzerinde.

DOKTOR AÇIĞI TÜRKİYE'Yİ DE VURABİLİR

Avrupa ülkelerinin Türkiye'deki hekimlerle kendi açıklarını kapatmaları, uzun vadede Türkiye'de benzer bir soruna neden olabilir.