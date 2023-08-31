Turuncu kategoride aranıyordu: FETÖ şüphelisi yakalandı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde saklandığı tespit edilen ve turuncu kategoride aranan FETÖ şüphelisi M.Ç., yapılan operasyonla yakalandı.

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Turuncu kategoride aranıyordu: FETÖ şüphelisi yakalandı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde saklandığı tespit edilen ve turuncu kategoride aranan FETÖ şüphelisi M.Ç., yapılan operasyonla yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda, turuncu kategoride yer alan FETÖ şüphelisinin yakalandığını duyurdu. Köyceğiz ilçesinde saklandığı tespit edilen M.Ç., yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından Ankara’ya sevk edildi.

BAKAN'DAN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili sosyal medya üzerinden duyuru yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paylaşımında “Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yürütülen operasyonda; FETÖ üyesi olan ve Bakanlığımız Terör Arananlar Listesinde Turuncu kategoride yer alan M.Ç. Muğla Köyceğiz'de yakalandı. FETÖ üyelerine göz açtırmayacağız. Terör örgütlerine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek” ifadelerine yer verdi.

Turuncu kategoride aranan M.Ç.’nin 1992-94 yıllarında Özbekistan Okulları İmamlığı, ardından da Muğla İmamlığı yaptığı iddia edildi.

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