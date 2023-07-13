Sıcaklık 3 kentte 40 dereceyi aştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ülke genelinde sıcaklıkların 2 - 4 derece artması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve doğulu yönlerden, zamanla yurdun kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerin hava durumu şöyle:

EDİRNE 40°C

İSTANBUL 34°C

KOCAELİ 35°C

DENİZLİ 39°C

İZMİR 36°C

MUĞLA 39°C

ADANA 41°C

ANTALYA 41°C

MERSİN 36°C

ANKARA 33°C

ESKİŞEHİR 34°C

RİZE 29°C

TRABZON 28°C

ERZURUM 26°C

MALATYA 34°C

VAN 29°C

DİYARBAKIR 39°C

ANTEP 38°C

URFA 39°C