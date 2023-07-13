13 yaşındaki çocuğu ezerek öldüren kaymakamın cezası belli oldu

Sözcü’de yer alan habere göre, Batman'ın Gercüş ilçesinden 15 Temmuz 2022 günü Diyarbakır'a gelmek için yola çıkan ve Bismil ilçesinde trafik ışıklarında kontrolden çıkarak 13 yaşındaki Muhammet Çelik'e çarparak ölümüne, ışıklarda bekleyen Mustafa Oral'ın da yaralanmasına neden olan eski Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu'nun yargılandığı dava Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlandı.

Dün görülen davada sanık kaymakam duruşmaya katılmazken, ölen çocuğun ailesinin avukatı ile sanık avukatı duruşmada hazır bulundu. Savcı mütalaasında sanığın taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak suçundan cezalandırılmasını istedi.

AİLE ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇMİŞ

Kaza sonrası tutuklanan, ancak ölen çocuğun ailesinin şikâyetten vazgeçmesi üzerine duruşma günü beklenmeden tahliye edilen ve ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla Çorum Valiliği Hukuk Müşavirliği'ne atanan Server Sinanoğlu ile ilgili Adli Tıp Kurumu'dan gelen bilirkişi raporu üzerine mahkeme delillerin toplanmış olması nedeniyle kararını açıkladı.

BİLİRKİŞİ 13 YAŞINDAKİ MUHAMMET'İ KUSURLU BULDU

Bilirkişi raporunda, yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu alanlarda yayalar için ışıklı işaretlerin ve uyarı levhalarının bulunduğu, bu işaretlere uyulması kuralının ölen Muhammet Çelik tarafından ihlal edildiği için asli kusurlu olduğu belirtildi.

Kaymakam Sinanoğlu'nun da alkolün de etkisiyle tali kusurlu olduğu belirtilen bilirkişi raporunda, araç kullanan sürücülerin kavşak ve trafik ışıklarının bulunduğu veya yaya geçitlerinin olduğu alanlardan geçiş yaparken yaya geçitlerine dikkat edip kontrollü bir şekilde geçiş yaparak hızını yavaşlatması gerekirken sanığın hızını düşürmediği raporda yer aldı.

HIZ LİMİTİNİN AZAMİ 50 OLDUĞU YERDE KAYMAKAMIN HIZI 103

Bilirkişi raporunda; kazanın yaşandığı kavşakta olay yerini gören kameralar olmasına rağmen sanık kaymakamın hız limitinin tespit edilmesinin mümkün olmadığı bilgisi yer alırken, sanığın kavşağa giriş yaptığı andan itibaren hız limitini düşürmeyerek şehir içindeki kullanım için öngörülen hız limitinin üzerinde seyrederek gerekli özen ve yükümlülüğü yerine getirmediği belirtildi. Mahkeme heyetinin ikinci kez aldırdığı bilirkişi raporunda kazanın yaşandığı kavşakta hız limitinin azami 50 olduğu, ancak kaymakamın hızının 103 olduğu bildirildi.

"TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMAK" SUÇUNDAN 2 YIL HAPİS

Mahkeme bilirkişi raporu ve toplanan deliller bir bütün olarak değerlendirildiğinde sanığın “Taksirle ölüme neden olmak” suçunun sabit olduğuna kanaat getirip önce 2 yıl hapisle cezalandırdı, ardından cezada artırım yaparak 2 yıl 8 aya çıkardı. Mahkeme sanığın olayda tali kusurlu bulunması nedeniyle cezasını 2 yıl 2 ay 20 güne indirip cezayı ertelemedi.