Sıcak Havayı Fırsat Bilen Kuşadalılar Adagöl’e Akın Etti

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki Adagöl mesire alanı güzel havayı gören vatandaşların akınına uğradı. 15 dereceyi bulan sıcaklıklar sonrası özellikle aileler Adagöl’ün keyfini çıkardı.

Son Güncelleme:
Sıcak Havayı Fırsat Bilen Kuşadalılar Adagöl’e Akın Etti

Kuşadası Belediyesi’ne ait Adagöl, doğayla iç içe huzurlu atmosferi ve piknik alanlarıyla yıllardır Kuşadalıların ve ziyaretçilerin vazgeçilmez adreslerinden biri olmayı sürdürüyor. Hafta sonu güneşli ve 15 dereceyi bulan güzel hava, piknikçileri sevindirirken, özellikle aileler Adagöl’ün eşsiz manzarasının tadını çıkardı.

Sıcak Havayı Fırsat Bilen Kuşadalılar Adagöl’e Akın Etti - Resim : 1

Ziyaretçilerden Emirhan Yalçıntunç, “Burası çok güzel bir yer. Hafta sonları ailemle birlikte mutlaka buraya geliyoruz. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e böyle harika bir alanı halkın kullanımına kazandırdığı için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Sıcak Havayı Fırsat Bilen Kuşadalılar Adagöl’e Akın Etti - Resim : 2

Kaynak: İHA

Etiketler
Aydın Kuşadası
Son Güncelleme:
Bursa'da Kaybolan Zihinsel Engelli Kişi İçin Arama Çalışmaları Sürüyor Bursa'da Kaybolan Zihinsel Engelli Kişi İçin Arama Çalışmaları Sürüyor
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı FETÖ şüphelileri Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı
Ekmek Kızartmasının Yağ Çekmesini Önleyen Tüyo : Evde Denemelisiniz Ekmek Kızartmasının Yağ Çekmesini Önleyen Tüyo : Evde Denemelisiniz
2 Tutam Tarçın ile Bulaşık Makinesindeki O Sorunu Kökten Çözün 2 Tutam Tarçın ile Bulaşık Makinesindeki O Sorunu Kökten Çözün
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten Son 24 Saat Uyarısı: Altın Sahipleri Pazartesi Günü Hop Oturup Hop Kalkacak İslam Memiş'ten Son 24 Saat Uyarısı: Altın Sahipleri Pazartesi Günü Hop Oturup Hop Kalkacak
250 Bin Lira İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Sil Baştan: İşte Banka Banka Geri Ödeme Planı 250 Bin Lira İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Sil Baştan: İşte Banka Banka Geri Ödeme Planı
Uzmanı açıkladı SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Olanlar Yaşadı! Emekli Bayram İkramiyesinde 10 Bin Lira Müjdesi Bayram İkramiyesinde Rekor Rakam Ortaya Çıktı
Kredi Kartı Sahibi Olanlar Yaşadı! Artık Bir Kuruş Para Vermeyecekler, Resmen Kaldırıldı Kredi Kartı Sahibi Olanlar Yaşadı! Artık Bir Kuruş Para Vermeyecekler, Resmen Kaldırıldı
İnan Kıraç'ın Kızı İpek Kıraç'ı Sarsan Gelişme! Karar Resmen Alındı İnan Kıraç'ın Kızı İpek Kıraç'ı Sarsan Karar