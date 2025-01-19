Sıcak Havayı Fırsat Bilen Kuşadalılar Adagöl’e Akın Etti

Kuşadası Belediyesi’ne ait Adagöl, doğayla iç içe huzurlu atmosferi ve piknik alanlarıyla yıllardır Kuşadalıların ve ziyaretçilerin vazgeçilmez adreslerinden biri olmayı sürdürüyor. Hafta sonu güneşli ve 15 dereceyi bulan güzel hava, piknikçileri sevindirirken, özellikle aileler Adagöl’ün eşsiz manzarasının tadını çıkardı.

Ziyaretçilerden Emirhan Yalçıntunç, “Burası çok güzel bir yer. Hafta sonları ailemle birlikte mutlaka buraya geliyoruz. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e böyle harika bir alanı halkın kullanımına kazandırdığı için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA