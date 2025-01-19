Bursa'da Kaybolan Zihinsel Engelli Kişi İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kaybolduğu bildirilen zihinsel engelli Necmettin Sönmez (46) için başlatılan arama çalışmaları beşinci gününde devam ediyor.

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Bursa'da Kaybolan Zihinsel Engelli Kişi İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Edinilen bilgilere göre, 8 Ocak Çarşamba günü babası Muhittin Sönmez ile birlikte Osmangazi ilçesindeki kuyumcular çarşısına giden Necmettin Sönmez, burada bir anda gözden kayboldu. Oğlunu bulamayan baba, durumu polise bildirerek kayıp ihbarında bulundu.

SON GÖRÜLDÜĞÜ YER TESPİT EDİLDİ

Ailenin çevredeki sokak ve caddelere kayıp afişleri asması, polis ekiplerinin ise güvenlik kameralarını incelemesi sonucu, Necmettin Sönmez’in aynı gün Yıldırım ilçesine bağlı kırsal Zeyniler Mahallesi'nde görüldüğü belirlendi.

İhbarın ardından Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Necmettin Sönmez’in son görüldüğü bölgede arama çalışmalarına başladı.

ARAMA ALANI GENİŞLETİLDİ

Ekipler, Sönmez’i bulmak için arama sahasını genişleterek çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal bölgedeki zorlu koşullara rağmen yürütülen arama faaliyetleri beşinci gününe girmiş durumda.

Kaybolan kişinin bulunabilmesi için ekiplerin yanı sıra mahalle sakinleri de destek verirken, yetkililer vatandaşlardan dikkatli olmalarını ve herhangi bir bilgiye ulaşmaları halinde güvenlik güçlerine bildirmelerini istiyor.

Kaynak: DHA

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