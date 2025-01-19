Ünlü Tiyatro Sanatçısı Eray Aktaş'ın Organları 5 Hastaya Umut Oldu

Giresun’da geçirdiği beyin kanaması sonrasında hayatını kaybeden 60 yaşındaki tiyatro sanatçısı Eray Aktaş’ın böbrekleri, karaciğeri ve korneaları 5 hastaya umut oldu.

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Ünlü Tiyatro Sanatçısı Eray Aktaş'ın Organları 5 Hastaya Umut Oldu

Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçısı Eray Aktaş, ‘Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz’ oyununun provası sırasında beyin kanaması geçirmiş, hastanede tedavi altına alınmıştı.

Ünlü Tiyatro Sanatçısı Eray Aktaş'ın Organları 5 Hastaya Umut Oldu - Resim : 1

2 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde kalan usta sanatçının beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine ailesi organlarını bağışlama kararı aldı.

Ünlü Tiyatro Sanatçısı Eray Aktaş'ın Organları 5 Hastaya Umut Oldu - Resim : 2

Aktaş’ın organları, Erzurum’dan gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan operasyonla alındı. Eray Aktaş’ın 2 korneası ve 2 böbreği Erzurum’a, karaciğeri ise İstanbul’a gönderildi. Organlar transfer edilmek için özel dolaplarla hastaneden çıkarıldı.

Ünlü Tiyatro Sanatçısı Eray Aktaş'ın Organları 5 Hastaya Umut Oldu - Resim : 3

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