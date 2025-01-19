Ünlü Tiyatro Sanatçısı Eray Aktaş'ın Organları 5 Hastaya Umut Oldu
Giresun’da geçirdiği beyin kanaması sonrasında hayatını kaybeden 60 yaşındaki tiyatro sanatçısı Eray Aktaş’ın böbrekleri, karaciğeri ve korneaları 5 hastaya umut oldu.
Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçısı Eray Aktaş, ‘Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz’ oyununun provası sırasında beyin kanaması geçirmiş, hastanede tedavi altına alınmıştı.
2 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde kalan usta sanatçının beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine ailesi organlarını bağışlama kararı aldı.
Aktaş’ın organları, Erzurum’dan gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan operasyonla alındı. Eray Aktaş’ın 2 korneası ve 2 böbreği Erzurum’a, karaciğeri ise İstanbul’a gönderildi. Organlar transfer edilmek için özel dolaplarla hastaneden çıkarıldı.
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