Ünlü Tiyatro Sanatçısı Eray Aktaş'ın Organları 5 Hastaya Umut Oldu

Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçısı Eray Aktaş, ‘Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz’ oyununun provası sırasında beyin kanaması geçirmiş, hastanede tedavi altına alınmıştı.

2 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde kalan usta sanatçının beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine ailesi organlarını bağışlama kararı aldı.

Aktaş’ın organları, Erzurum’dan gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan operasyonla alındı. Eray Aktaş’ın 2 korneası ve 2 böbreği Erzurum’a, karaciğeri ise İstanbul’a gönderildi. Organlar transfer edilmek için özel dolaplarla hastaneden çıkarıldı.