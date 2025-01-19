FETÖ şüphelileri Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı

Edirne’de 2 FETÖ/PDY şüphelisi, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmek isterken yakalandı. Şüpheliler jandarma ekiplerine teslime edildi.

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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı

Güvenlik güçleri, merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölgede operasyon düzenledi.

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı - Resim : 1

Gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalıştıkları belirlenen FETÖ/PDY şüphelileri E.I. ve R.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

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Kaynak: DHA

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