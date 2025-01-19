FETÖ şüphelileri Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı
Edirne’de 2 FETÖ/PDY şüphelisi, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmek isterken yakalandı. Şüpheliler jandarma ekiplerine teslime edildi.
Güvenlik güçleri, merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölgede operasyon düzenledi.
Gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalıştıkları belirlenen FETÖ/PDY şüphelileri E.I. ve R.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: DHA
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