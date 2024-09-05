Siber Suçlulara Operasyon: 9 Şüpheli Yakalandı

Kırıkkale'de siber suçlarla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Siber Suçlulara Operasyon: 9 Şüpheli Yakalandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyon düzenledi.

Son bir haftada yapılan operasyonlarda hırsızlık, dolandırıcılık, kredi kartını kötüye kullanma ve bilişim sistemini yok etme gibi çeşitli suçlara karışan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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