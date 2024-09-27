Seyir Halindeyken Alev Alan Tır Küle Döndü
Siverek-Diyarbakır kara yolunda seyir halindeki tır alev aldı. Yangın sonucu tır kullanılamaz hale gelirken, inceleme başlatıldı.
Siverek-Diyarbakır kara yolunda gece geç saatlerde plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen tır, seyir halindeyken alev aldı.
Alevler, kısa sürede tırın motor kısmı ve şoför mahallini sardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın sonucu tır, kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA