Arabada Bir Kadınla Yakalanan Müftü İlçeyi Terk Etti

Konya'da aracında bir kadınla birlikteyken yakalanan Beyşehir Müftüsü G.B.'nin makamını boşalttığı ve ilçeyi terk ettiği iddia edildi. G.B.'nin yerine Seydişehir Müftüsü'nün atandığı iddia edildi.

Arabada Bir Kadınla Yakalanan Müftü İlçeyi Terk Etti

İsmailağa müridi olduğu belirtilen Konya’nın Beyşehir ilçesi Müftüsü G.B., aracın arka koltuğunda bir kadınla birlikteyken polisler tarafından tutanak tutulmuştu. Müftü, çarşaflı eşini Konya Müftülüğü’ne getirterek, “O kadın bendim” dedirtmişti. Müftü G.B. hakkında Konya İl Müftülüğü tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın aktardığına göre müftü G.B. dün makamını boşaltarak ilçeyi terk etti. Seydişehir’in müftüsü Beyşehir’e vekaleten atandı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın müfettişleri ise halen Beyşehir’de bulunuyor.

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Kaynak: Halk TV

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