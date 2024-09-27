Binlerce Öğrenciye Güzel Haber! Yüzde 54 İndirimli Ulaşım

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, öğrencilerin ulaşım maliyetlerini azaltarak bütçelerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği ücretsiz ve indirimli ulaşım tarifesi ile büyük bir ilgi topladı. 3 Haziran'dan itibaren yürürlüğe giren uygulamada, ilk ve ortaokul öğrencileri ücretsiz yolculuk yaparken, lise ve üniversite öğrencileri de ulaşımda %54 indirim avantajından yararlanıyor.

Uygulamanın başlamasının ardından sadece 3 ay içinde, binlerce öğrenci Kart54 merkezlerinden akredite olarak yeni tarifeden faydalandı.

Kaynak: İHA