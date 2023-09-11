Ses kaydıyla gerçek ortaya çıktı: Cinsel ilişkiye giren iki erkekten rüşvet alan polislere suçüstü

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasına göre olay, pandemi nedeni ile sokağa çıkma yasaklarının olduğu 2021 yılında yaşandı. Devriye ekipler amirliğine bağlı çalışan polis memurları Mazlum K. ile Ahmet Y., devriye sırasında park halindeki bir aracın yanına yanaştı.

‘İLİŞKİ YAŞADINIZ, İŞLEM YAPACAĞIZ’

Aracın içine dikkatli bakan polis memurları, iki erkeğin cinsel ilişki yaşadıklarını fark etti. Polisler ilk olarak kimlik kontrolü yaptı. A. D. ve Z. D. isimli iki kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri nedeniyle herhangi bir idari para cezası kesilmedi. Ancak iki polis, bu kişilere, ‘Cinsel ilişkiye girdiğiniz için işlem yapacağız’ diyerek ekip aracına binmelerini istedi.

ANLATTIRIP KAYDETTİLER

İki kişi, polislerin ekip aracına bindirildi. Bu sırada polisler, bu iki kişiden yaşadıkları cinsel ilişkiyi anlatmalarını istedi. A. D. ve Z. D.’nin yaşadıklarını anlattığı süreçte polis memuru Ahmet Y. de anlatılanları kayda alda. İki kişi, kendilerine ceza kesilmemesini istedi. Bu sırada polisler 20 bin TL vermeleri halinde herhangi bir işlem yapılmayacağını söyledi.

20 BİN TL’DE ANLAŞTILAR

Bu sırada, rüşvet istenen iki kişiden biri, fark ettirmeden ses kaydı almaya başladı. Polislerle, iki kişi arasındaki ‘rüşvet pazarlığı’ da kayda girdi. Taraflar 20 bin TL ödenmesi konusunda anlaştı. A. D., o an üzerinde bulunan 1000 TL’yi polislere verdi. Bu iki kişi, polislere “Kalan 19 bin lirayı da yarın verelim” dedi. Polislerin de kabul etmesi ile bu iki kişi, herhangi bir işlem yapılmadan evlerine gitti.

KARAKOLA GİDİP DURUMU ANLATTILAR

Ancak A. D. ve Z. D., ertesi gün fikir değiştirdi. Bu kişiler, karakola giderek yaşadıklarını ve kendilerinden rüşvet istendiğini anlattı. Karakol polisi durumu savcıya bildirdi. Bu aşmadan sonra, karakol polisi ile A. D. ve Z. D. ortak hareket etmeye başladı. Seri numaraları alınmış 19 bin TL hazırlandı. Z. D., polislerden Ahmet Y. ile görüştü; “19 bin lira hazır. Nereye getireyim” diye mesaj attı. Polisin konum bildirmesi üzerine anılan noktaya gidildi.

İKİ POLİSE DE ‘RÜŞVET’ CEZASI

Z. D., 19 bin lirayı Ahmet Y.’ye verdiği an meslektaşları suçüstü yaptı. İki polis memuru gözaltına alındı. Yargılama aşamasında suçlamaları kabul etmeyen iki sanığa ‘rüşvet almaktan’ 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Yerel mahkeme kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını onadı. Karar kesinleşti.