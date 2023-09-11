Estetik ameliyat sonrası kabusu yaşadı: Dikişleri patlayan kadının memeleri düştü!

Azerbaycan uyruklu Aysel Halilova'nın (43) İstanbul'da estetik ameliyat olduktan sonra hayatı karardı. Halilova, ameliyatı yapan doktor hakkında şikayetçi oldu.

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Estetik ameliyat sonrası kabusu yaşadı: Dikişleri patlayan kadının memeleri düştü!

Vücudunda birden fazla operasyon yaptırmaya karar veren Aysel Halilova, İstanbul Şişli'deki klinik sahibi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat T. ile anlaştı. Anlaşma karşılığında liposaction ve meme küçültme, dikleştirme ameliyatı için gün alan Halilova, geçen yıl 22 Ağustos'ta doktorun anlaşmalı olduğu hastanede ameliyat masasına yattı.

Sabah'ta yer alan habere göre; karnındaki yağları alınan ve memeleri 3 beden küçülen Aysel Halilova'ya, doktor T. tarafından ameliyatın çok başarılı geçtiği söylendi. Ameliyat sonrası odaya çıkarılan Halilova'nın iddiaya göre ağrıları giderek artmaya başladı. Ağrı kesicilerle uyumaya çalışan kadın, bu durumun normal olduğu ve ağrıların azalacağı söylenerek taburcu edildi.

Ağrılarla baş etmeye çalışan genç kadının bir de vücudundaki dikişler patladı, karın altı dikişleri iltihap kaptı ve memeleri ise düştü. Yeniden hastaneye başvuran kadına tedavi uygulansa da tekrar ameliyat olması gerektiği söylendi.

Günlerce ağrı çeken Halilova, memelerinin ise istediği beden olmadığını gördü. Bunun üzerine savcılığa başvuran kadın, doktorun kendisini yaraladığını, ameliyat nedeniyle vücudunda kalıcı dikiş izleri ve hasarlar olduğunu, yeniden ameliyat olması gerektiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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