Serinlemek İçin Nehre Girmişlerdi... İki Gençten Acı Haber

Samsun'da serinlemek için baraja giren iki genç hayatını kaybetti.

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Serinlemek İçin Nehre Girmişlerdi... İki Gençten Acı Haber
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Samsun’da serinlemek için baraja giren 2 gençten acı haber geldi.

Öğle saatlerinde meydana gelen olayda, serinlemek için 19 Mayıs Barajı’na giren Muhammed Emin Yaman (17) ve Tuncay Gençtürk (18) bir süre sonra çırpınmaya başladı, ardından da gözden kayboldu. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları başlatan İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, Gençtürk ve Yaman’ın cesetlerine ulaştı. Muhammed Emin Yaman ve Tuncay Gençtürk’ün cenazeleri, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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