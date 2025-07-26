Elazığ'da İş Cinayeti: Çalıştığı İnşaatın 4. Katından Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Elazığ'da çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşen Muharrem Ekemen isimli vatandaştan acı haber geldi.
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Elazığ’da çalıştığı inşaatın 4’üncü katından düşen 49 yaşındaki Muharrem Ekemen hayatını kaybetti.
Öğlen saatlerinde meydana gelen olayda inşaat halindeki 10 katlı binada çalışan Muharrem Ekemen, dengesini kaybederek 4'üncü kattan düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Ekemen, kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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